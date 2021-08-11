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İçişleri Bakanlığı: Vatandaşlarımızı güvenli alanlara tahliye işlemleri devam etmektedir

İçişleri Bakanlığı: Vatandaşlarımızı güvenli alanlara tahliye işlemleri devam etmektedir
İçişleri Bakanlığı: Vatandaşlarımızı güvenli alanlara tahliye işlemleri devam etmektedir

İçişleri Bakanlığı: "Kastamonu, Bartın, Sinop Valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir. Sel bölgesinde arama kurtarma ekiplerimizce vatandaşlarımızı güvenli alanlara tahliye işlemleri devam etmektedir."

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