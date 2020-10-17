İçişleri Bakanlığı: 'Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirildi'
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonunda, Şırnak’ta etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 3’e yükseldi. Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. "