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İçişleri Bakanlığı: 'Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı: 'Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirildi'
İçişleri Bakanlığı: 'Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonunda, Şırnak’ta etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 3’e yükseldi. Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. "

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