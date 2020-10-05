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İçişleri Bakanlığı: 'Yıldırım-3 Operasyonunda yaralanan jandarma personeli şehit oldu'

İçişleri Bakanlığı: 'Yıldırım-3 Operasyonunda yaralanan jandarma personeli şehit oldu'
İçişleri Bakanlığı: 'Yıldırım-3 Operasyonunda yaralanan jandarma personeli şehit oldu'

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 operasyonunda, 1 jandarma personelinin şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere 2 Jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı jandarma personellerimiz helikopter ile bölgeden alınarak hemen Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahelelere rağmen bir jandarma personelimiz kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Kahraman Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz” denildi.

Mehmet Kalay
 

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