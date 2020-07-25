İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu talimat gönderildi.

7 gün 24 saat esasına göre uygulanacak tedbirler kapsamında, emniyet ve jandarmadan toplam 162 bin 832 trafik personeli görevli olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere, Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, tüm vali ve kaymakamlar ile emniyet ve jandarmadan görevli diğer üst düzey yetkililer sahada olacak, tedbirleri yerinde inceleceyecek

Kazaların yoğunlaştığı kaza kara noktalarında ve güzergâhlarda polis başmüfettişi, jandarma başmüfettiş/müfettişi, Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları ve daire başkanlarından oluşan ekipler görevli olacak

Bu bayramda, ortalama hız denetimlerine, havadan denetimlere ve sivil ekiplerle yolcu otobüsü denetimlerine devam edilecek

Son 3 yıldaki bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen, 17 ildeki 20 güzergâhta, kontrolsüz alanlar bırakılmayacak şekilde birbirinin devamı niteliğinde ekipler görevlendirilecek

Yollarda, maket model trafik aracı ve maket model trafik personeli uygulamaları sürdürülecek

Kurban satış/ kesim alanları, AVM'ler ile mezarlıklarda trafik tedbirleri artırılacak

İhtiyaç duyulduğunda polis ve jandarma trafik ekiplerince karma ekipler oluşturulacak

Tüm bu denetimlerde, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tüm personel temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına riayet edecek.