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İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında Bitlis'te, Kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak "Yıldırım-16 Sehi Ormanları" operasyonunu başlattı.

Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personelin görev aldığı açıklandı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 148 terörist etkisiz hale getirilmiş, 77 işbirlikçi yakalanmış, 455 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.

Ali Nargüner
 

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