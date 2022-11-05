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İçişleri Bakanlığınca Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Bitlis’te “Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu” başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis'te “Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu” başlatıldı. Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 570 personel 43 operasyonel tim görev alıyor.

Mustafa Cenik

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