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İçişleri Bakanlığınca Şırnak-Siirt-Van-Hakkari illerinde yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Şırnak-Siirt-Van-Hakkari illerinde yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Şırnak-Siirt-Van-Hakkari illerinde yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Şırnak-Siirt-Van-Hakkari illerinde yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı.Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat(Jöh), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 512 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığınca Şırnak-Siirt-Van-Hakkari illerinde yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı - Tıkla İzle

Bölücü teröre örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik Şırnak-Siirt-Van-Hakkari illerinde “Yıldırım-13 Bestler Dereler” Operasyonu başlatıldı.

Bahse konu operasyonda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.512) personel [(161) operasyonel tim] görev almakta.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam (124) terörist etkisiz hale getirilmiş, (53) işbirlikçi yakalanmış, (190) mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Utku Şimşek

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