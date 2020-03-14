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İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde “Güvenli Eğitim Uygulaması”

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde “Güvenli Eğitim Uygulaması”
İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde “Güvenli Eğitim Uygulaması”

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 46 bin 127 personelin katılımıyla 81 ilde, eş zamanlı, “Güvenli Eğitim Uygulaması” gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 46 bin 127 personelin katılımıyla 81 ilde, eş zamanlı, “Güvenli Eğitim Uygulaması” gerçekleştirildi. 46 bin 127 emniyet ve jandarma personelinin katıldığı uygulamada, 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi. ”Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, “Emniyet Kemeri Takmamak”, “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri başta olmak üzere toplam 3 bin 39 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 660 okul servis aracı trafikten men edildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan bin 493 şahıs yakalandı.

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