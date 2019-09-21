İçişleri Bakanlığından dev operasyon

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik olarak “Aranan Şahıslar Operasyonları” yapıldı. 7 bin 699 ekip, 29 bin 569 personelin görev aldığı operasyonda, 7 bin 495 ayrı adrese arama gerçekleştirildi.

2 bin 806 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi

Adam öldürme suçundan 33, hırsızlık suçundan 244, yaralama suçundan 360, cinsel suçlardan 58, yağma suçundan 48, dolandırıcılık suçundan 88, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 101, kaçakçılık suçundan 45, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 20, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 şahıs bulundu.

Operasyonlarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 653 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 331 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 119 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 30 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs olmak üzere; bin 139'u hükümlü, bin 667'si yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 2 bin 806 şahıs yakalanarak, adli mercilere sevk edildi. Ayrıca operasyonlarda kayıp olarak aranan 7 çocuk ve 22 yetişkin şahıs da bulundu.

Aramalarda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan bu operasyonlarda, 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet av tüfeği, 447 adet mermi, 2 kesici/delici alet, 7 kuru sıkı tabanca, 24 gram eroin, 52 kök kenevir ve 498 gram esrar ele geçirildi.