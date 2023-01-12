İçişleri Bakanlığından ‘Emin Şen' açıklaması

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Açıklama yapmamıza rağmen bazı basın yayın organlarında Emin Şen'in, Bakanlık Müşaviri ve 657'ye tabi devlet memuru olduğu yönündeki haberlere kasıtlı bir şekilde devam edilmektedir. Sayın Bakanımızın çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürüten Emin Şen'in kamu personeli olmadığı aşağıdaki SGK dökümlerinde çok açık şekilde görülecektir, bilgilerinize” denildi.

Musa Enes Aksakal

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