İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye terör soruşturması açıklaması

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığa intikal eden ihbarlar ve kamuoyuna yansıyan haberler üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi ve diğer bazı belediyelerde inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmalar çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin çalıştırıldığına ilişkin ihbarlar üzerine Bakanlık Makamının 20.12.2021 tarihli onayı ile özel teftiş başlatıldığı hatırlatıldı.

İBB'de terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı bin 668 kişi çalıştığı tespit edildi

Açıklamada, Mülkiye, Ticaret ve Maliye Müfettişleri ile MASAK Uzmanından oluşan 8 kişilik teftiş heyeti tarafından yürütülen özel teftişin 26 Ağustos tarihinde tamamlandığı ifade edilerek yapılan incelemelerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) ve belediye şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı bin 668 kişi çalıştığı tespit edildiği vurgulandı. Tespit edilen 505 kişinin haklarındaki kayıtların işe girişlerine engel teşkil edebileceği değerlendirilerek sorumlular hakkında Bakanlık Makamının 6 Haziran tarihli onayı ile araştırma/ön inceleme başlatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, incelemeye tabi 505 kişiden 484'ünün güvenlik soruşturmaları yapılmadan, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olup olmadıkları araştırılmadan, durumları değerlendirilmeden işe alındıkları belirtildi. Kamu kurum ve kurulularında çalışmakta iken Kanun hükmünde kararname(KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen 21 kişinin ilgili KHK'larda “ihraç edilen kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevinde çalıştırılamayacakları” belirtilmesine rağmen şirketlerde işe alındığı, PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı veya iltisaklı olan 432 kişiden 6'sının PKK/KCK Terör Örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyette bulunduğu, 36'sının PKK/KCK “Sözde Değer Ailesi” mensubu olduğu belirtildi.

Açıklamada terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin işe alım süreçlerinde sorumlulukları bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İETT ile şirketlerinin yetkilileri hakkında düzenlenen raporu takdir ve ifası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 6 Haziran tarihinde başlatılan soruşturma 06/12/2022 tarihinde tamamlanmıştır. Bu durumda, 31 Temmuz tarihi veya öncesinde yani soruşturma devam ederken Valilik veya İçişleri Bakanlığınca kamu görevinden çıkarmaya ilişkin bir işlem tesis edilmesine imkan bulunmadığı nettir. Diğer taraftan, mer-i mevzuata göre belediye çalışanlarının atanma şartlarını taşıyıp taşımadığını değerlendirme ve atama yetkisinin münhasıran belediye başkanlarına ait olduğu, atanma şartlarını taşımayanları atamaları halinde bundan hukuken sorumlu olacakları açıktır. Belediye şirketlerinde ise çalışanları işe alma ve işten çıkarma yetkisi değerlendirme komisyonu kararı üzerine kendi yetkili mercilerine aittir. Dolayısıyla başka mercilere sorumluluk yüklemeye yönelik mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”

Yunus Emre Aytekin



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