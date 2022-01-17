İçişleri Bakanlığı'ndan kış üstlenmesindeki teröristlere karşı yeni operasyon

İçişleri Bakanlığı tarafından, halen kış üstlenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur-güven ortamını pekiştirmek amacıyla Batman ilinde "Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 440 personel görev alıyor.

Ali Nargüner - Huzeyfe Tarık Yaman

