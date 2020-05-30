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İçişleri Bakanlığı'ndan 'Lokanta, restoran kafe vb. İşyerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri'' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Lokanta, restoran kafe vb. İşyerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri'' genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Lokanta, restoran kafe vb. İşyerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri'' genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Lokanta, restoran kafe vb. İşyerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri'' hakkında genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması: "Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak."

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