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İçişleri Bakanlığı'ndan nokta operasyonu

İçişleri Bakanlığı'ndan nokta operasyonu
İçişleri Bakanlığı'ndan nokta operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te tespit edilen patlayıcının imha edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan nokta operasyonu - Tıkla İzle

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Bitlis-Merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında 06 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü vaziyette 1 kg. plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, 1 adet kesilmiş roketatar harp başlığı, 2 adet boş büyük tüp ele geçirilmiş ve emniyetli bir şekilde imha edilmiştir" denildi.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edildiği vurgulandı.

Oğuzhan Halil Özbek
 

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