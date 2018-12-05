İçişleri Bakanlığı'ndan 'öğrenciler toplu olarak oy kullanılmaya götürüldü' iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın kuruluşları ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki askeri öğrencilerin kursiyer statüsünde gösterilerek 24 Haziran seçimlerinde oy kullandırıldığı, bunların ikamet kayıtlarının usulsüz şekilde yaptırıldığı ve seçim günü kamu araçlarıyla taşındıkları” iddialarının dile getirildiği, bu iddialarla ilgili TBMM'ye soru önergesi verildiği belirtildi. Söz konusu mesnetsiz iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yapılmasına gerek duyulduğu ifade edilen açıklamada, "Anayasamızın 67'inci maddesinde 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahip olduğu hüküm altına alınmıştır. Bunun istisnaları da yine Anayasamızın aynı maddesinde ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 7'inci maddesinde belirtilmiştir. Bahse konu düzenlemelere göre askeri öğrenciler seçim ve halkoylamalarında oy kullanamamaktadır" denildi.

668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hakkında Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının silahlı genel kolluk kuvveti olarak tanımlanarak askeri statülerinin kaldırıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile İçişleri Bakanlığına bağlı bir yükseköğretim kurumu olarak Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kurulmuştur. Yukarıdaki açıklamalardan da kolayca anlaşılabileceği gibi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde ister öğrenci, ister kursiyer olsun eğitim gören kişiler askeri öğrenci statüsü bulunmamaktadır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 50'nci maddesi, öğrenci yurtlarında kalan kişilerin ikamet bildirimlerinin kurum yetkilileri tarafından ilgili nüfus idaresine yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi yurtlarında barınan öğrencilerin ikamet bildirimi de bu yasal zorunluluk çerçevesinde yapılmıştır."

"İddia her türlü dayanaktan yoksun"

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerinin kamu araçları ile toplu olarak oy kullanmaya götürüldükleri iddiasının her türlü dayanaktan yoksun olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu iş ve işlemlerde hukuka ve mevzuata aykırı hiçbir hususun bulunmadığı gibi ilgililerin Anayasal haklarını kullanmalarının ötesinde de bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.