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İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 31 ilde toplam 63 milyon 640 vatandaşın sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kaldığını açıkladı. Bakanlık, sokağa çıkma yasağına uymayan 18 bin 770 kişiye ise adli ya da idari işlem uygulandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 10 Nisan tarihinde saat 00.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağının başladığı, yasağın bugün gece saat 00.00'a kadar devam edeceği hatırlatıldı. Açıklamada 31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşın sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağladığı belirtilerek, "Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımıza korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz" denildi.

Abdullah Sarica

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