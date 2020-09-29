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İçişleri Bakanlığı:'Yıldırım -11 Operasyonu kapsamında, Siirt‘te, etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 5'e yükseldi'

İçişleri Bakanlığı:'Yıldırım -11 Operasyonu kapsamında, Siirt‘te, etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 5'e yükseldi'
İçişleri Bakanlığı:'Yıldırım -11 Operasyonu kapsamında, Siirt‘te, etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 5'e yükseldi'

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamasında ''Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 5’e yükselmiştir. " ifadelerine yer verdi.

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