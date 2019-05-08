İçli Köfte tarifi, İçli Köfte Nasıl Yapılır?

Malzemeler



500 gr yağsız iki kere çekilmiş kıyma

1 komposto kâsesi un

250 gr ince bulgur

1 adet yumurta

1 kaşık biber salçası

Yeteri kadar tuz

İçi için:

500 gr orta yağlı (koyun) kıyma

1 kg soğan

125 gr margarin

1 kaşık salça

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Kıyma, yumurta, un, salça ve bulguru bir tepsiye alın. Elinizi ıslatarak iyice yoğurun (30 veya 45 dakika). Soğanı ufak ufak doğrayıp margarine koyarak kavurun, içine kıyma ve salça ilave ederek pişirin. Hiç suyu kalmayacak şekilde piştikten sonra soğutun ve buzluğa koyup dondurun. (1 gün önceden hazırlarsanız daha güzel olur.) Yoğrulan köftenin içinden mandalina büyüklüğünde parçalar alın, iyice incelterek oyun. Kıymalı harçtan hamur kopararak yuvarlak şekil verin ve tepsiye dizin. Bir tencerede bol su kaynatarak içinde köfteleri haşlayın. Salata ve ayranla ikram edin.