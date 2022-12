İçli köfteyi yedi, içinden çıkan altını kaptı

Elazığ Tanıtım Günleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, Elazığ'ın yöresel lezzetleri başkentlilerin beğenisine sunuldu. Festivalde 1 metre uzunluğunda orcik yeme yarışması renkli anlara sahne olurken, birinci gelene altın verilen içli köfte yeme yarışması da ilgi gördü. Festivale gelenler coğrafi lezzetlerin tadına bakarken, 1 metre uzunluğundaki cevizli sucuğu yemek için 4 yarışmacı kıyasıya yarıştı. Orcik yeme yarışmasında rakiplerini eleyerek erzak ödülünün sahibi olan Sadık Özkan, “Çok mutluyum yarışmaya katıldığım için. Şekerim, hiçbir şeyim yok, sapasağlamım” dedi.

“Taze peynir sadece Elazığ'da bulunuyor”

Lezzet festivaline Elazığ'ın yöresel şekerli peynirli ekmeğini sunmak üzere geldiğini ifade eden pide ustası Ahmet Yılmaz, “Elazığ'ın tarihinden beri kendine has bir lezzetidir. Elazığ'a has ve yöresel olmasının nedeni taze peynirden yapılmasıdır. Taze peynir her şehirde kolay bulunmuyor, sadece Elazığ'da bulunuyor. Peynirli ekmeğin şekerle tatlanmasından oluşan bir lezzet var, künefeyi andırıyor” diye konuştu.

Festivali çok beğendiğini ve yöresel günlere daha çok katılmak istediğini belirten Selma Ural adlı vatandaş, “Henüz yeni geldim, menengiç kahvesi aldım. Şimdi de gün kurusu alıyorum. Mekan daha önceki senelere göre daha güzel olmuş, derli toplu” ifadelerini kullandı.

Evren Doğru - Mert Cerrahoğlu

