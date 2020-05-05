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İçme suyu borusu patladı, kamyon çöken yolda saplandı

İçme suyu borusu patladı, kamyon çöken yolda saplandı
İçme suyu borusu patladı, kamyon çöken yolda saplandı

Tokat’ta içme suyu hattının patlaması sonucu çöken yola kamyon saplanarak mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat-Niksar karayolu Çedaş kavşağı yakınlarında içme suyu hattının patlaması sonucu yol suyla kaplandı. Su dolu yolda ilerleyen Cengiz Sarıdemir idaresindeki kamyonun ön tarafı asfaltın çökmesi sonucu suya gömüldü. Neye uğradığını şaşıran sürücü kamyondan inerek yardım istedi. Olay yerine sevk edilen trafik ekipler tarafından duble yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Yola saplanan araç ise çekici tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Tokat Belediyesi ekipleri tarafından su kesilerek yolda iş makineleri ile çalışma başlatıldı.

Nurhan İçmez
 

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