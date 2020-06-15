İçme suyu borusundan çıkan ağaç kökü görenleri şaşkına çevirdi

Ekinözü ilçesinin kırsal mahallelerinden olan Yeniköy'e verilen içme suyunun miktarında ciddi oranda azalma yaşandığı bilgisi üzerine Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sorunun çözümü için çalışmaya başlayan ekipler, ilk olarak mahalleye su ulaştıran isale hattı boyunca herhangi bir kaçak olup olmadığını belirlemek için araştırma yaptı. Yapılan araştırmada hatta kaçak tespit edilemedi. Hattın tıkanmış olabileceğini değerlendiren KASKİ ekipleri, yoğun çalışmalar sonucunda mahalleye suyun ulaşmama sebebinin, borunun içini kaplayan ağaç kökleri olduğunu belirledi. Tıkanıklığın olduğu noktadan kesilen borunun içini saran ağaç kökünün uzunluğu ise görenleri şaşkına çevirdi. İş makinesi yardımıyla borudan yaklaşık 6 metrelik ağaç kökü çıkarıldı. Yapılan çalışma neticesinde isale hattındaki ağaç kökleri temizlenerek, mahalleye yeniden kesintisiz su verilmeye başlandı.

İçme suyu problemi çözülen mahalle sakinleri ise KASKİ ekiplerine teşekkür etti.

Murat Sürücü