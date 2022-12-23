İcra yolu ile evi boşaltılan kiracı mahallede terör estirdi

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evi icra yolu boşaltılan C.U., mahalleye gelerek ev sahibi ile tartışmaya başladı. Ardından silahla havaya 2 el ateş eden şahıs, ev sahibinin oğlu M.S.'yi de darp etti. Şüpheli, olay yerinden kaçarken silahını da yere düşürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Darp edilen kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sonucu şüpheli şahıs kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. C.U.'nun İl Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kamil Can Kılıç- Yakup Sağlam

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