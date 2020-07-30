İcradan satılık Rolex marka kol saati

İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre 52 bin TL değerindeki altından yapılan Rolex marka kol saati 26 bin TL'ye icradan satışa çıkacak. 97203 Seri Numaralı Rolex marka çelik-altın kol saati, Gaziospanpaşa 6. İcra Dairesi tarafından 21 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'da açık arttırma usulü ile satılacak. Oyster M Origin Switzerland modelli saat, altından yapılmış özel üretim olması ile de dikkat çekiyor. İhalenin İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'nde yapılacağını belirten icra uzmanı Caner Çakı, “Gümrük muhafaza ekipleri, hem havalimanı hem de karayolu gümrüklerinde kaçakçılara göz açtırmıyor. Bu kapsamda her yıl milyonlarca liralık on binlerce ürün yapılan operasyonlarda ele geçiriliyor. Söz konusu üründe yeni havalimanında gümrük muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilmiş ve yapılan işlemlerin ardından satışa çıkmış. Çok değerli ve özel üretim olan saatin ilgi çekeceğini ve ilk ihalede satılacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.