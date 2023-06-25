İcradan satın aldıkları arsaya bakmaya gitmişlerdi, dehşeti yaşadılar

Olay, Kullar Yakacık Mahallesi Beray Sokak'taki bir arsada meydana geldi. C.M., S.Y. ve R.E., icradan satın aldıkları arsayı yerinde görmek için sokağa geldi. İddiaya göre, arsanın eski sahibi olduğu öğrenilen A.Ç. de yerin hala kendisine ait olduğunu söyleyerek tüfekle ateş etti. Saçmalardan biri C.M.'nin ayak bileğine isabet etti, S.Y. ve R.E. de olayı ufak sıyrıklarla atlattı. A.Ç. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. C.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. S.Y. ve R.E.'nin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittikleri öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği noktada incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Ekrem Ceylan

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