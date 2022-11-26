İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İcralık araçlar üzerinden büyük vurgun yapan ihale çetesi çökertildi

İcralık araçlar üzerinden büyük vurgun yapan ihale çetesi çökertildi
İcralık araçlar üzerinden büyük vurgun yapan ihale çetesi çökertildi

Otoparklarda düzenlenen icralık araç ihalelerine fesat karıştırıp, sahte tutanak tanzim ederek yolsuzluk yapan çete, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. “Tellal” adı verilen çeteye mensup 20 şüpheli yakalandı.

İcralık araçlar üzerinden büyük vurgun yapan ihale çetesi çökertildi - Tıkla İzle

İcra mahkemelerindeki araçların tutulduğu yedieminde bir çete tarafından gerçekleştirilen büyük vurgun, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin titiz çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “rüşvet” ile ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilerek suçların önlenmesi ve şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, kamuoyunda “Tellal Çetesi” olarak bilinen şüphelilerin icralık araçlar üzerinden yapılan büyük vurgunda Sarıyer'deki bir otoparkı suça konu faaliyetlerinin merkezi olarak kullandığı tespit edildi.

Sadık Kahraman

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.