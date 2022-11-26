İcralık araçlar üzerinden büyük vurgun yapan ihale çetesi çökertildi

İcra mahkemelerindeki araçların tutulduğu yedieminde bir çete tarafından gerçekleştirilen büyük vurgun, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin titiz çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “rüşvet” ile ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilerek suçların önlenmesi ve şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, kamuoyunda “Tellal Çetesi” olarak bilinen şüphelilerin icralık araçlar üzerinden yapılan büyük vurgunda Sarıyer'deki bir otoparkı suça konu faaliyetlerinin merkezi olarak kullandığı tespit edildi.

Sadık Kahraman

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