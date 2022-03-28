İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İçtiği protein tozundan felç kalan Hüseyin, hayatını kaybetti

İçtiği protein tozundan felç kalan Hüseyin, hayatını kaybetti
İçtiği protein tozundan felç kalan Hüseyin, hayatını kaybetti

Adana’da gittiği spor salonunda içtiği protein tozu nedeniyle felç kaldığı öne sürülen 20 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan hayatını kaybetti.

Anne ve babası yıllar önce boşanan ve 1 yaşından bu yana anneannesi Selma Öztaş (71) ile yaşayan 20 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olma hayaliyle kilo almak için geçen temmuz ayında spor salonuna kaydoldu.

Yaklaşık 13 gün boyunca protein tozu kullanan Uğurludoğan, 14'üncü gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler sonucu Uğurludoğan'ın protein tozunun beynine zarar verdiği ve bu nedenle felç kaldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı'nın da gündeme getirdiği Uğurludoğan, geçen gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
20 yaşındaki Hüseyin, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Umutcan İşledici
 

İLGİLİ HABER
Protein tozu sonucu felç kalan Hüseyinin hayalleri yarım kaldı Protein tozu sonucu felç kalan Hüseyin’in hayalleri yarım kaldı
İLGİLİ HABER
Felç kalan Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş Felç kalan Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş
İLGİLİ HABER
Spor salonunda içtiği protein tozu 19 yaşındaki genci felç etti Spor salonunda içtiği protein tozu 19 yaşındaki genci felç etti

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.