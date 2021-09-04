Ida Kasırgası'nın ardından Louisiana'da 800 binden fazla aboneye elektrik verilemiyor

ABD'nin Louisiana eyaletini 5 gün önce vuran Ida Kasırgası'nın etkileri sürüyor. Eyalette 800 binden fazla ev ve iş yerine halen elektrik verilemediği, halkın akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturduğu öğrenildi. Bazı süpermarketlerin ise su, ekmek, süt ve diğer temel gıda ürünlerinin satışına sınırlama getirdiği belirtildi. Marketlere ürün tedarikinde sıkıntı yaşanmazken, benzin sıkıntısı yaşayan ailelerin araçlarını mümkün olduğunca az kullanmak için gıda stoku yaptığı ifade edildi. Böylece akaryakıtta yaşanan sıkıntı, temel gıda ürünlerini de etkiledi.

Halk, hayatın durduğu eyaletten kaçıyor

Benzin istasyonu takip hizmeti GasBuddy'e göre, Baton Rouge ve New Orleans kentindeki istasyonların yüzde 66'sında benzin bulunmuyor. Benzin sıkıntısına gerekçe olarak kasırganın büyük yıkıma yol açtığı eyalette halkın eyalet dışına çıkması ve benzinle çalışan jeneratörlerin yol açtığı talep artışı gösteriliyor. Benzinin tükenmesi nedeniyle süpermarketlerin ve eczaneler zinciri Wallgreens'in bazı yerleşim yerlerinde mobil hizmet verdiği duyuruldu.

Louisiana'da 825 bin civarında aboneye elektrik verilemediği belirtiliyor.