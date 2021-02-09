İDDEF, Lübnan'daki Suriyelilere yardım elini uzattı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Suriye'deki savaştan kaçarak sığındıkları Lübnan'daki çadır kentte ağır kış şartları nedeniyle zor günler geçiren Suriyeliler için düzenlediği yardım kampanyası kapsamında bölgeye gıda paketi ulaştırdı. İDDEF, hayırseverlerin desteğiyle ilk etapta El Muhacirin ve Al Rahma kamplarında kalan 200 savaş mağduru aileye içerisinde temel yaşam malzemelerinin bulunduğu gıda kolilerini dağıttı.

İDDEF'ten yapılan açıklamada, “Lübnan'ın Arsal şehrindeki derme çatma naylon çadırlarda şiddetli kar yağışı ve yağmur ile birlikte oluşan dondurucu soğuk, Kovid-19 hastalığı ve ekonomik krizden etkilenen, barınma ve güvenli gıdaya ulaşmakta zorluk çeken savaş mağduru Suriyeli kardeşlerimiz için acil yardım kampanyası başlattık. Hayırseverlerin desteğiyle hazırladığımız ve içerisinde yağ, pirinç, mercimek, nohut gibi bakliyat ürünleri ve çeşitli temel yaşam malzemelerinin yer aldığı gıda paketlerini ilk etapta 200 mağdur aileye teslim ettik” denildi.

Yardımların devam edeceği ifade edilen açıklamada, “Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle yurtlarını terk ederek Lübnan'a sığınan ve Arsal bölgesinde ev yapan savaş mağduru 60 bin aile Lübnan'ın betonarme evleri yıkması ve yeni ev yapılmasına izin vermemesi nedeniyle hayatlarını çadırlarda sürdürüyor. Arsal, bin 400 rakımlı dağlık bir bölge olduğu için kış ayları çok sert geçiyor. Yoğun kar yağışı altında yıkılan çadırlar ve eriyen kar nedeniyle oluşan su çadırları basıyor. Arsal'daki 150 kampta kurulan 6 bin 500 çadırda insanlık dramı yaşanıyor. Lübnan'daki ağır ekonomik kriz nedeniyle gıdaya ulaşamayan, Covid-19'un olumsuz etkileri ve yoksulluk içinde hayatlarını idame ettirmeye çalışan binlerce kardeşimiz gıda, battaniye, yatak ve yakacaktan oluşan kış yardımına ihtiyaç duyuyor. Suriyeli mülteci kardeşlerimizin hayatını bir nebzede olsun kolaylaştırmak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek için sahadaki ekiplerimiz ve bağışçılarımızın desteğiyle yardım çalışmalarımız sürecek” sözlerine yer verildi.

Hayırseverlerin, acil kış yardım bağışı için iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla ya da 0212 6210065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabildiği açıklandı.