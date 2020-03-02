İDDEF medreselerinden Mehmetçik'e dua

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nun (İDDEF) medreselerinde, Suriye'nin İdlib şehrinde şehit düşen Türk askerleri için hatim ve dualar okundu. Gine'nin başkenti Konakri'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi içerisinde bulunan 2. Abdülhamid Camii'nden “amin” sesleri yükseldi. Öğrenciler aynı zamanda İdlib şehitleri için hatim indirdi ve dua okudu.

Somali, Etiyopya, Fildişi Sahili, Kenya ve Benin gibi ülkelerdeki medreselerde de kağıtlara “Dualarımız Türkiye'yle” diye yazan talebeler şehit Mehmetçikler için Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. Öğrenciler, Türkiye'nin İdlib'te yaşanan insanlık dramını sona erdirerek, güvenlik ve huzur sağlamak için başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferi için dua etti.

“Bahar Kalkanı Harekatı'nda devletimizin yanındayız”

İDDEF'ten yapılan açıklamada, “Mehmetçiğimize yapılan menfur saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda devletimizin yanındayız. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi terör unsurlarının temizlenmesi, huzur ve güvenliğin sağlanması, Suriyeli mazlum kardeşlerimizin bombardımandan kurtarılması için Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın muvaffakiyetle sonuçlanması için dünyanın dört bir yanındaki medreselerimizde Fetih Suresi okuyarak, dua ediyoruz. Rabbimizden Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyoruz. Allah Mehmetçiğimizin yâr ve yardımcısı olsun. Allah askerimizi korusun” denildi.