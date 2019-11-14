İDEALİST İç Mimarlar Derneği Kuruluşunu Duyurdu

Kuruluş sürecini geçtiğimiz ay tamamlayan İDEALİST İç Mimarlar Derneği, geniş katılımlı güçlü bir yapı olmayı hedefliyor. Dernek kuruluş sürecinde “Vizyon ve Strateji Belgesini” ülkenin önde gelen 55 mimarının katılımıyla gerçekleştirdiği çalıştayda yazdı. Şuan için 77 kişilik kurucu kadrosu olan dernek katılımı genişletmeyi, kalıcı ve sağlam bir yapı olmayı amaçlıyor.

Derneğin kuruluşunun açıklandığı organizasyon ‘Addresistanbul' ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik yönetim ve organizasyonunu MIMARSIV kurucu ortağı Aslı Sekmen'in üstlendiği geceye Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in yanı sıra, mimar, iç mimar ve tasarımcı ile yapı sektörünün güçlü markalarının temsilcileri dahil 450 ye yakın seçkin iş insanı katıldı. Sunuculuğunu, sektörün yakından tanıdığı mimar Banu Uçak'ın yaptığı etkinlikte, derneğin genel koordinatörlüğünü yine sektörde tanınan isimlerden mimar Aynur Yılmaz'ın üstlendiği duyuruldu.

Etkinlikte İDEALİST kurucularından İç Mimar Atilla Kuzu ‘İDEALİST İç Mimarlık Derneği'nin kuruluş fikrinin nasıl ortaya çıktığına değindi. Dünyada tasarım denince Türkiye'nin adının da anılmasının gerektiğini belirten Kuzu, “Mimarlar sektörel bazda birçok sorunla karşılaşıyordu. Bu sorunları kimi zaman çözemediğimiz oluyordu. Sorunları çözmek adına güçlü bir sektörel yapı olacağız. Dünyada mimarlık dendiğinde Türkiye'nin de adının anılmasını istiyoruz. İDEALİST mesleğe katkı yapan, mesleği yücelten bir misyon üstlenecek” dedi.

İDEALİST İç Mimarlık Derneği'nin kurulma fikrini ortaya çıkaran derneğin kurucularından Mimar Hakan Sekmen ise “Yıllardır sektörde birliktelik yoktu. Bir araya gelip birçok alanda birçok şeyi değiştirmek istedik. Kuruluş sürecini 77 meslektaşımızla birlikte yaşadık. Faaliyetlerimiz kapsamında 5 ana madde hazırladık. Bunları; eğitim, kalite standartları ve etik, mesleki haklar ve korunması, uluslararası iş geliştirme ve iş birlikleri, sektörel işbirlikleri ve dayanışma olarak belirledik. Sektörde olağan üstü işler yapılıyor ama uluslararası camiada bilinmiyor. Türk mimarisinin kimliğini geliştirmek, gelecek nesillere faydalar sağlamak istiyoruz. Bizim yaşadığımız mesleki sorunları gelecek nesillerin yaşamamasını istiyoruz. Bu amaçlarla derneğimizi kurduk” ifadelerini kullandı.

Dernek merkezinin ‘Addresistanbul'da olacağının da açıklandığı etkinlik canlı müzik eşliğinde sona erdi. Birkaç ay içinde tamamlanacak dernek merkezinin çok çeşitli fonksiyon ve etkinlikler ile sektör insanlarına kapısı açık bir adres olması hedefleniyor.

Murat Ergin - Uğur Çetin