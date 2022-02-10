İdilb'de iki katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesinde yer alan Kurin köyünde iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 4 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, 1'i çocuk toplam 4 kişinin arama-kurtarma çalışmaları sonucundan enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, evin bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle çöktüğünü ifade etti. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralıların hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Muhammed Rabah