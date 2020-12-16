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İdlib kırsalındaki kamplar sular altında kaldı

İdlib kırsalındaki kamplar sular altında kaldı
İdlib kırsalındaki kamplar sular altında kaldı

Suriye’de meydana gelem şiddetli yağışlar nedeni ile İdlib kırsalında bulunan kamplar sular altında kaldı.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve idari olarak İdlib Valiliği'ne bağlı olan Kah köyündeki mülteci kampı şiddetli yağışlar nedeniyle sular altına kaldı. Kamptaki çadırlar büyük zarar görürken, bazı aileler aynı çadırda barınmak zorunda kaldı. Siviller çadırlardaki suyu boşaltmaya çalışırken, kurtarabilecekleri eşyalarını yüksek alanlara taşıdı. Çadırlardaki eşyaların yanı sıra yemek stokları da sudan etkilendi.

Yerel kaynaklar, kış mevsiminin gelmesiyle sivillerin kamplarda zor şartlar altında kaldığını belirtti. Şiddetli yağışlar nedeni ile kampta ölen ya da yaralanan olmazken, uzun saatler boyunca soğukta kalan çocukların ve yaşlıların sağlık durumunun kötüleştiği ifade edildi. Yetkililer, yağışların devam etmesi durumunda hastalık riskini artacağını belirtti.

Abu Mucahit El Halebi

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