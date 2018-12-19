'İdlib konusunda Türk yetkililerle sürekli irtibat kurduk'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan sorunun çözülmesi için Türkiye ile sık sık irtibat kurduklarını söyledi. Sözcüsü Zaharova, Türkiye ile düzenli ilişkilerinin devam ettiğini ifade ederek, “Türk ve Rus Dışişleri Bakanları, diplomatlar, ülke liderleri ve farklı düzeylerdeki siyasetçiler düzenli toplantılar yapıyorlar. İdlib'deki durum çok karmaşık bir sorun.” diye konuştu.

ABD HENÜZ BU SORUNUN ÜSTESİNDEN GELEMEDİ

Zaharova, ABD'nin Suriye'deki PYD/PKK militanlarına verdiği desteğe de değinerek, “Türkiye sınırında derin bir kriz oluşturdu. Washington'un ayrılıkçı eğilimlere sahip PYD ile işbirliği, Ankara'nın endişesini ciddi biçimde artırdı. ABD henüz bu sorunun üstesinden gelemedi.” şeklinde konuştu.

Şehriyar İmanbeyli