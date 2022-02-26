İdlib şehidi Ali Özer'in babası: 'Acımız ilk günkü gibi yüreğimizde ve taptaze'

Suriye ordusunun İdlib'de 34 Türk askerini 27 Şubat'ta şehit etmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi'nde yaşayan İdlib şehitlerinden Piyade Astsubay Çavuş Muhammed Ali Özer'in ailesinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Özer ailesi şehit oğullarının mezarını her gün ziyaret ederek dua ediyor. Bin yıl da geçse acılarının aynı şekilde kalacağını söyleyen şehit babası Özer, “Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Diğer tüm şehitlerimizin ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.

"Oğlumuzla gurur duyuyoruz"

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Muhammed Ali Özer'in annesi Nazmiye Özer de oğulları ile gurur duyduklarını belirterek, “Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, şehitlerimizin annelerine de sabırlar versin. Şehitlerimizin mekânları cennet olsun inşallah” dedi.

Anne Özer şehit oğlunun iki yıl geçmesine rağmen aklından bir an olsun bile çıkmadığını belirterek, “Unutacağımızı zannetmiyoruz. Şehit oğlumuzun eşyalarının bir kısmını burada. Resimleri var, hiçbir şeyine dokunamıyoruz. Birkaç parça eşyası var, unutulmaz. Allah vatanımıza, milletimize Allah yardım etsin. Askerlerimizi bütün kötülüklerden korusun. Allah inşallah vatanımızın birliğini ve dirliğini inşallah bozmasın. Oğlumuz bekardı ve hayatının henüz başındaydı. 34 askerimiz de tazecikti. Bizlere ve tüm annelere sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Recep Dağdelen

