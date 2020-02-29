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İdlib şehitleri için 500 araçlık konvoy yaptılar

İdlib şehitleri için 500 araçlık konvoy yaptılar
İdlib şehitleri için 500 araçlık konvoy yaptılar

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsularının hain saldırısında şehit olan askerler için Karabük’te 500 araçlık konvoy oluşturularak şehitlikte dualar edildi.

İdlib şehitleri için 500 araçlık konvoy yaptılar - Tıkla İzle

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla şehir parkında 4x4 arazi araçları başta olmak üzere yaklaşık 500 araçlık konvoy oluşturuldu. Türk bayrakları ile süslenen araçlarla polislerin eskortluğundan şehir parkı önünden başlayıp Cuma Pazarı, 100. Yıl ve Safranbolu ilçesine kadar devam eden konvoy Safranbolu şehitliğinde son buldu. Şehitlikte okunan Kuran-ı Kerim ve duaların ardından İstiklal Marşı okuyan kalabalık daha sonra bölgeden ayrıldı.

Yasin Erdem

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