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İdlib ve Hama'da hava saldırısı: 2 ölü

İdlib ve Hama'da hava saldırısı: 2 ölü
İdlib ve Hama'da hava saldırısı: 2 ölü

Suriye'nin İdlib ve Hama şehirlerinde gerçekleştirilen hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil ise yaralandı.

Suriye güçlerinin İdlib ve Hama'nın kırsal bölgelerinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında 2 sivil hayatını kaybederken, 5 sivil ise yaralandı. Sivil Savunmaya göre 1'i kadın 2 kişinin Kafrnabudah kasabasında helikopterden ateşlenen roketle öldürüldü. Rejim güçleri Hama'ya bağlı olan Kfar Zeita'da kasabasında ise roket mermileri yerleşim bölgelerini hedef aldı. Sivil Savunma ekipleri hedeflenen bölgelere giderek sivil halkı güvence altına almaya çalıştı. 

Relim uçakları ayrıca Al Ankawi kasabasını da hedef aldı, ancak saldırılarda yaralanan veya ölen olmadı.  

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