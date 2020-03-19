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İdlib'de 2 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı

İdlib'de 2 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı
İdlib'de 2 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimizin şehit olduğunu, 1 askerimizin de yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) görevli unsurlarımıza bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmış ve misliyle karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Kalay



 

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