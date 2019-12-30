İdlib'de 2 ayda 283 bin sivil evlerini terk etti

Suriye'de yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Esad rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği saldırılar nedeniyle 1 Kasım'dan bu yana 283 bin sivilin evlerinden kaçtığı belirtildi. Açıklamada, evlerini terk ettikten sonra 17 kampa sığınan 2 bin 133 ailenin, son 2 gündür yaşanan şiddetli yağışların yol açtığı selden olumsuz etkilendiği ifade edildi. Suriye Müdahale Koordinatörlüğü, selde mağdur olan aileler için insani yardım kuruluşlarına acil yardım çağrısında bulundu.

Mülteci kamplarına yerleşemeyen siviller, Suriye ile Türkiye arasındaki geçiş olan uluslararası Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınındaki bölgelere yerleşiyor. Hayatta kalmak için İdlib'den kaçanlar sınıra yakın bölgelerde yol çevresine, dağlık alanlara ya da buldukları boş alanlara kendi çabalarıyla çadır kurup kötü hava şartlarında barınmaya çalışıyor. Kamp dışında kalan siviller, uluslararası yardımlardan faydalanamıyor.

Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, Esad rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle bin 300'den fazla sivil öldü, yaklaşık 1 milyon kişi Türkiye sınırına göç etti.

Hamad Alnajjar