İdlib'de gözlem noktasına saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktasına rejim unsurlarınca yapılan saldırıda 1 asker şehit olurken 3 askerinde yaralandığı bildirildi. Bakanlık, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktasına bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirildiğini belirterek, “Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ankara Ataşesi Genel Kurmay Başkanlığına çağırıldı

Saldırıyla ilgili Rusya'nın Ankara Ataşesi'nin Genelkurmay Başkanlığına çağrılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir. Durum yakından takip edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Muhammet Mücahit Dereli

Rejim mevzileri ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı daha sonra şu açıklamayı yaptı:

"İdlib'te rejim güçlerince 10 numaralı Gözlem Noktamıza yapılan saldırıyı müteakip, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzileri bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmıştır."