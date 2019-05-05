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İdlib'de hava saldırılarında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

İdlib'de hava saldırılarında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
İdlib'de hava saldırılarında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejimi ve Rusya'nın hava saldırıları sonucu ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının bugün İdlib'e yaptığı saldırılarda bilanço artıyor. İdlib'e bağlı Kinda bölgesinde 1 kişinin, Ihsim Nahiyah'da 3 kişinin, Tramla ve Kafr Nabl'da 2'şer kişi olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin ise yaralandığı öğrenildi. 

Hama'daki Al Amqiyah, Kafr Nabudah ve İdlib'teki Maarrat al-Nu'man, Ihsim Nahiyah, Saraqib, Cisr eş Şuğur, ad-Dana ve farklı noktalara saldırı düzenlendiği belirtildi. Yerel kaynaklar, Hama ve İdlib'te rejim ve Rus savaş uçaklarının 150 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.  

Abu Mucahit El Halebi
 

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