İdlib'de hava saldırılarında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının bugün İdlib'e yaptığı saldırılarda bilanço artıyor. İdlib'e bağlı Kinda bölgesinde 1 kişinin, Ihsim Nahiyah'da 3 kişinin, Tramla ve Kafr Nabl'da 2'şer kişi olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Hama'daki Al Amqiyah, Kafr Nabudah ve İdlib'teki Maarrat al-Nu'man, Ihsim Nahiyah, Saraqib, Cisr eş Şuğur, ad-Dana ve farklı noktalara saldırı düzenlendiği belirtildi. Yerel kaynaklar, Hama ve İdlib'te rejim ve Rus savaş uçaklarının 150 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Abu Mucahit El Halebi

