İdlib'de hava saldırısı: 4 ölü

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib kırsalına saldırmaya devam ediyor. Esad rejimine bağlı askerler tarafından Kafr Nabl kasabasına yapılan saldırıda biri sağlık çalışanı olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetti. Kafr Nabl'ın yakınındaki Tramla köyüne gerçekleştirilen Rus hava saldırısında da biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Hama ve İdlib'te rejim ve Rus savaş uçakları toplam 70 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Abu Mucahit El Halebi

