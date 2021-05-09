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İdlib'de kadınlar, ikinci el kıyafetlerden bayramlık üretiyor

İdlib'de kadınlar, ikinci el kıyafetlerden bayramlık üretiyor
İdlib'de kadınlar, ikinci el kıyafetlerden bayramlık üretiyor

Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan kadınlar bağışlanan ikinci el kıyafetlerden yoksul çocuklar için bayramlık üretiyor.

İdlib’de kadınlar, ikinci el kıyafetlerden bayramlık üretiyor - Tıkla İzle

Suriye'de bu yıl da yaklaşan Ramazan Bayramı hazırlıkları iç savaş nedeniyle ekonomik sıkıntıların gölgesinde yapılıyor. İdlib'de gönüllü kadınlardan oluşan yardımseverler bağış olarak verilen ikinci el kıyafetleri yeni kıyafetlere dönüştürüyor. Kadınların diktiği kıyafetler İdlib kentinde ve kırsalındaki yoksul çocuklara dağıtılıyor.
Yardım merkezinde çalışan Meryem Jeblavi, “Gönüllü olarak bu merkezi kurduk. Farklı kişiler tarafından verilen kullanılmış giysileri bu merkezde geri dönüştürüyoruz. Bu girişimin amacı kamplardaki çocukların ihtiyaçlarını karşılamak. 3 yaşından 13 yaşa kadar uygun ve güzel kıyafetler üretebiliyoruz” dedi.

Grup Koordinatörü Tayma Younus ise, “Ramazan ayında bu girişimi başlattık. Kıyafet girişiminiz çocukları mutlu ediyor. Bu girişimin amacı bayramın yaklaşmasıyla Suriyeli ailelerin yükünü azaltmak. Şimdi bağışçılardan kullanılmış giysileri toplayarak hazır giysi haline dönüştürüyoruz. Bu girişimin başlamasının üzerinden iki hafta geçti. Çocuklar için yaklaşık 40 elbise ve giysi ürettik. Dikmek için basit makineler kullanıyoruz. Katılanlar gönüllü olarak çalışıyor. Başlamadan önce bir dikiş kursu da gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Ebdu El Baset Abu Aissa

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