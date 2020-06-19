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İdlib'de mülteci kamplarını sel ve fırtına vurdu, 3 çocuk öldü

İdlib'de mülteci kamplarını sel ve fırtına vurdu, 3 çocuk öldü
İdlib'de mülteci kamplarını sel ve fırtına vurdu, 3 çocuk öldü

Suriye'nin İdlib kentindeki mülteci kamplarını vuran sel ve fırtına sonucunda 3 çocuk hayatını kaybetti.

Suriye'nin İdlib kentinde gece saatlerinde başlayan ve sele neden olan şiddetli yağış nedeniyle mülteci kampları sular altında kalmıştı.

Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj yaptığı açıklamada, İdlib'in kuzey ve batı kırsalında yaklaşık 30 kampın fırtına ve sel nedeniyle etkilendiğini belirterek, "Kış aylarında bile görmediğimiz fırtına nedeniyle kamplarda büyük hasar meydana geldi" demişti. Yetkililer, sel nedeni ile 3 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Abu Mucahit El Halebi
 

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