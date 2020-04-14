İdlib'de patlama: 1 yargıç öldü, 5 yaralı

İdlib'e bağlı Kafar Takharim kasabasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir yargıç hayatını kaybetti. Yargıçla aynı arabada bulunan 2 yetkili ve yoldan geçen 3 çocuk da yaralandı. Patlamanın ardından yangın çıkarken, sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sivil savunma ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, yargıcın İdlib'in Salqin kasabasında bulunan adliyede görevli olduğu ve Kafar Takharim kasabasında yaşadığı aktarıldı. Araçta bulunan diğer 2 kişinin de yargıçla aynı adliyede görev yaptığı öğrenildi.

Abu Mucahit El Halebi - Yamama Asaad