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İdlib'de rejim saldırısı: 11 ölü, 40 yaralı

İdlib'de rejim saldırısı: 11 ölü, 40 yaralı
İdlib'de rejim saldırısı: 11 ölü, 40 yaralı

İdlib’de Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında 4’ü çocuk 11 sivil hayatını kaybederken, en az 40 kişi de yaralandı.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'deki yoğun hava saldırıları devam ediyor. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İdlib'deki hava saldırısında 2'si kadın 4'ü çocuk en az 11 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Khan Assubul ve Svohan kasabalarındaki saldırılar sonucu en az 40 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamaya göre, Nisan ayından bu yana düzenlenen saldırılarda en az 260 kişi hayatını kaybetti.  

Muhammed Rabah
 

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