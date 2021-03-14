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İdlib'de şiddetli rüzgar kamptaki 80 çadırı yıktı

İdlib'de şiddetli rüzgar kamptaki 80 çadırı yıktı
İdlib'de şiddetli rüzgar kamptaki 80 çadırı yıktı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kırsalını vuran şiddetli rüzgar nedeniyle sığınmacı kampındaki en az 80 çadır zarar gördü.

İdlib'de şiddetli rüzgar kamptaki 80 çadırı yıktı - Tıkla İzle

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kırsalında etkili olan şiddetli rüzgar kamptaki çadırların yıkılmasına neden oldu. Fırtınada 50 çadır zarar görürken, 30 çadır tamamen yıkıldı.

Bölgedeki Suriyelilerin hayatını olumsuz etkileyen fırtına aileleri dışarıda bıraktı. Çadırların kullanılmaz hale gelmesiyle kampta yaşayan aileler küçük bir çadıra birlikte sığınmak zorunda kalırken, bazı aileler çadırlarını tamir etmeye çalıştı. Fırtınanın devam etmesinden endişe eden siviller dışarıda kalan çocuk ve yaşlıların hayatı için büyük tehdit oluşturabileceğini aktardı.

Kampta ailesiyle yaşayan Hassan Karat, “Dün gece uyuyorken rüzgar nedeniyle kaldığımız çadır aniden yıkıldı. Akrabalarımızın çadırında kalmak zorunda kaldık. Sabah saatlerinde ise çadırımıza döndük ve paramparça olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

 

Muhamed El Mustafa
 

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