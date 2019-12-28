İdlib'de siviller güvenli bölgelere kaçmaya devam ediyor

Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından yapılan saldırılar nedeniyle sivillerin bölgeden kaçışı devam ediyor. Sivillerin Türkiye-Suriye sınırındaki güvenli bölgelere yoğun göç dalgası sürüyor. Azez'e geçmeye çalışan sivilleri halk karşılayarak yardım ediyor. Azez'deki halk göç eden sivilleri desteklemek amacıyla yiyecek ve içecek yardımı yapıyor. Sivillerin acil ihtiyaçlarını karşılayan Azez halkı, Azez'in giriş yolunda bekleyerek temel ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor. Sınıra göç eden Suriyeli Ahmet, Suriye rejiminin ve Rus uçaklarının şiddetli saldırılarından kaçtığını, konutların ve alt yapının tahrip edildiğini, kendisinin ve ailesinin hayatını korumak için Türkiye sınırına kaçmaları gerektiğini söyledi.

Azez'de sivillere yardım eden bir kişi ise, “Yaklaşık 8 günden beri yeni kaçan sivillere yardımlar vermeye başladık. Daha imkanımız olsaydı onlara barınma yeri bile vermek isterdik ama paramız yetmiyor, yolda bir çadır yaptık bütün Azezliler yardım etmek için geldi” ifadelerini kullandı.

Mahmud Alhalbi