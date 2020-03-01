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İdlib'de sivillerin dramı devam ediyor

İdlib'de sivillerin dramı devam ediyor
İdlib'de sivillerin dramı devam ediyor

İdlib’de Esad rejimi sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, Suriyeli aileler yaşam mücadelesi veriyor.

İdlib’de sivillerin dramı devam ediyor - Tıkla İzle

Suriye'de Esad rejimi İdlib'e yönelik saldırılarına devam ediyor. Yerinden edilen pek çok Suriyeli aile, bölgeden bölgeye geçerek yaşam mücadelesi veriyor. Ariha Bölgesi'ndeki Bzabor köyünden kaçan Um Raed ile diğer Suriyeli aileler rejimin saldırılarının yoğunlaşmasıyla İdlib'e kaçtı. Um Raed, "Saldırılar sırasında çocuklarımı alıp ölümden kaçtık" dedi.

70'li yaşlarda olan Um Raed kaçtığı geceyi anlatarak, "O gün köyden bizi götürecek araç bulamayınca, yürüyerek çıktık. Esad rejimi köye girdikten sonra çok korktuk" dedi.
Evsiz kalan aile, İdlib'de boş bir konuta yerleşti.
 

Yamama Asaad
 

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