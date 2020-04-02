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İdlib'de uzaktan eğitim başladı

İdlib'de uzaktan eğitim başladı
İdlib'de uzaktan eğitim başladı

Suriye’de korona virüsünün yayılmasıyla İdlib’deki okullar ve eğitim merkezleri uzaktan eğitime geçti.

Esad rejiminin saldırıları nedeniyle okullarından olan Suriyeli öğrenciler, enkaza dönen okullarının yerine çadırlarda ders görmeye başlamıştı. Çadırda eğitim gören öğrencilerin derslerini bu kez da korona salgını etkiledi. İdlib kırsalındaki Eğitim Müdürlüğü, dünya genelinde hızla yayılan korona virüsüne önlem olarak bölgede bulunan okul ve eğitim merkezlerinde eğitime ara verdi. Çocukların eğitimden kopmasını istemeyen yetkililer, çareyi dersleri uzaktan eğitim yolu ile vermekte buldu. Dersleri videoya çeken öğretmenler, videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak öğrencilerin eğitimlerini sürdürmesini amaçlıyor. Öğrenciler, merak ettiklerini sosyal medya hesabından öğretmenlerine soruyor.

Fehd adlı Suriyeli öğrenci, “Babamla derslerimi izliyorum, babam da bana destek oluyor. Anlamadıysam babamla hocanın söylediklerine göre ders çalışıyorum. Bu zor durumlara rağmen eğitim almaya devam edeceğim” dedi.

Okula gitmeyi sevdiğini söyleyen Fehd, “Okula gitmeyi hep severdim, ancak bu durumda okula giderek hasta olup aileme hastalık bulaştırmak istemiyorum. Ailemi seviyorum” dedi.

Abu Mucahit El Halebi

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