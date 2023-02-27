İdlib'deki hain saldırıda şehit edilen 34 kahraman Batman'da dualarla anıldı

İdlib'deki hava saldırısında şehit olan tankçı sözleşmeli er Cuma Bağatur'un memleketi Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen anma programında şehidin yakınları ve ilçedeki diğer şehit aileleri şehit Cuma Bağatur'un Erdemli mezarlığına geçerek orada Kur-an-ı Kerim okuyarak dua etti. Oğlu tankçı sözleşmeli er Cuma Bağatur'un mezarı başında düzenlenen anma programına katılan şehidin babası Mehmet Bağatur, oğlunun acısı halen ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Baba Bağatur, ”Ben ve eşim her hafta oğlumun kabrine gelerek dualar okuyoruz. Onun acısını halen ilk günkü gibi içimizde hissediyoruz. Evelden günümüze şehitlerimiz oldu ve olmaya da devam edecek. Uhud'da, Hendek'te olduğu gibi bu günde şehitlerimiz vardır. Devlet, şehitlerin omuzlarında yükselecek ve daima var olacaktır. Hüzünlü ve gururluyuz” dedi.

Ekrem Aktaş

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