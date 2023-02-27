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İdlib'deki hain saldırıda şehit edilen 34 kahraman Batman'da dualarla anıldı

İdlib'deki hain saldırıda şehit edilen 34 kahraman Batman'da dualarla anıldı
İdlib'deki hain saldırıda şehit edilen 34 kahraman Batman'da dualarla anıldı

Üç yıl önce 27 Şubat'ta Rusya destekli Esad rejim güçlerinin İdlib'de yaptığı hava saldırısı sonucunda şehit olan 34 Türk askerinden biri olan sözleşmeli tankçı er Mehmet Bağatur, yakınları tarafından Batman'ın Sason ilçesinde mezarı başında dualarla anıldı.

İdlib’deki hain saldırıda şehit edilen 34 kahraman Batman’da dualarla anıldı - Tıkla İzle

İdlib'deki hava saldırısında şehit olan tankçı sözleşmeli er Cuma Bağatur'un memleketi Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen anma programında şehidin yakınları ve ilçedeki diğer şehit aileleri şehit Cuma Bağatur'un Erdemli mezarlığına geçerek orada Kur-an-ı Kerim okuyarak dua etti. Oğlu tankçı sözleşmeli er Cuma Bağatur'un mezarı başında düzenlenen anma programına katılan şehidin babası Mehmet Bağatur, oğlunun acısı halen ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Baba Bağatur, ”Ben ve eşim her hafta oğlumun kabrine gelerek dualar okuyoruz. Onun acısını halen ilk günkü gibi içimizde hissediyoruz. Evelden günümüze şehitlerimiz oldu ve olmaya da devam edecek. Uhud'da, Hendek'te olduğu gibi bu günde şehitlerimiz vardır. Devlet, şehitlerin omuzlarında yükselecek ve daima var olacaktır. Hüzünlü ve gururluyuz” dedi.

Ekrem Aktaş

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